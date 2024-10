Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 11.10.2024 bis 13.10.2024

Wilhelmshaven (ots)

Diebstahl aus Pkw Varel - In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmittag gerieten zwei, auf dem Parkplatz des Jugend- und Vereinshauses an der Oldenburger Straße parkende, Pkw in den Fokus bislang unbekannter Täter. Während es bei einem Pkw Audi A 8 beim Aufbruchversuch blieb, wurde die Beifahrerseitenfallscheibe eines Volvo V 50 eingeschlagen. Ob aus diesem Pkw Diebesgut erlangt werden konnte, steht bislang nicht fest. Der Pkw wurde zur Eigentumssicherung abgeschleppt, da die Halterin nicht erreichbar werden konnte. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen. Varel - Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, der leichten Personenschaden zur Folge hatte. Ein 55-jähriger Mann aus Wittmund befuhr mit seinem Pkw Ford Mondeo die Oltmannsstraße in Richtung Tweehörnweg in der Absicht, diesen zu queren und seine Fahrt auf der Osterstraße in Richtung Stadtmitte fortzusetzen. Dabei übersah der eine vorfahrtberechtigte 69-jährige Frau aus Varel, die mit ihrem Pkw Daimler-Benz, E-Klasse, auf dem Tweehörnweg unterwegs war. Durch die Kollision wurde die Fahrzeug-Führerin des Mercedes leicht verletzt. Varel - Am Samstagabend unterzogen Beamte des Polizeikommissariates Varel den Fahrer einer Sattelzugmaschine und dessen Fahrzeug einer Kontrolle. Im Rahmen dieser Maßnahme wurde festgestellt, dass der 39-jährige, aus dem europäischen Ausland stammende, Fahrzeug-Führer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,39 Promille. Es folgten eine Blutprobenentnahme zur gerichtsverwertbaren Bestimmung der Alkoholbeeinflussung und die Weiterfahrtuntersagung. Weiterhin wurde dem Fahrzeugführer eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfolgungsanspruchs abverlangt. Varel - Am Samstagmorgen fiel Beamten der Vareler Polizei eine Fahrzeugkombination bestehend aus einem Zugfahrzeug VW Golf und einem mit einem Pkw beladenen Anhänger auf. Eine Überprüfung der technischen Daten ergab, dass bei der bestehenden Fahrzeugkombination die Anhängelast erheblich überschritten war. Dem 25-jährige Fahrzeug-Führer aus Varel wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Varel - Am späten Samstagnachmittag, in der Zeit von 17:15 bis 18:00 Uhr, stellte eine 72-jähriger Mann aus Varel seinen Pkw Mercedes-Benz E-Klasse, Farbe grau, in Nähe des Waldsees am Riesweg ab und verließ sein Fahrzeug. Bei Rückkehr stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrzeugfront fest. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar vom Ereignisort, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Zeugen werden gebeten, ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell