Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland vom 11.10.2024 bis 13.10.2024

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus in Heppens Im Zeitraum von Samstag, den 05.10.2024 bis Samstag, den 12.10.2024, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam den Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Stadtteil Heppens. Nachdem sich die Täter den Zutritt zu dem Haus verschafft hatten wurden sämtliche Räumlichkeiten auf der Suche nach eventuellem Diebesgut durchsucht. Letztlich erlangten die Täter Wertgegenstände und Bargeld in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages. Brand eines Transporters Am 13.10.2024, gg. 00:30 Uhr, wurde der hiesigen Dienststelle der Brand eines im Bereich der Schiller-/Ecke Marktstraße abgestellten Transporters mitgeteilt. Beim Eintreffen der Polizei war der Brand bereits durch die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven gelöscht worden. Im Verlaufe der folgenden Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug durch unbekannte Täter mutwillig in Brand gesetzt worden war. An dem brandbetroffenen Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell