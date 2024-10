Rüsselsheim (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem Kriminelle am Mittwochnachmittag (23.10.) einen Mann auf einem Parkplatz in der Adam-Opel-Straße beraubt haben. Die noch Unbekannten entrissen dem Mann gegen 16 Uhr eine Tasche mit Bargeld und flüchteten anschließend mit einem Auto. Die weiteren Ermittlungen in der Sache dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die ...

