Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Kinder legen Steine auf die Gleise

Heilbronn/Böckingen (ots)

Am vergangenen Freitag (07.03.2025) legten vier Kinder im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Heilbronn-Böckingen Sonnenbrunnen mehrere Schottersteine auf die Gleise, welche anschließend von einer dort verkehrenden Stadtbahn überfahren wurden. Bisherigen Informationen zufolge überfuhr gegen 13:50 Uhr die Stadtbahn der Linie 4 die auf den Gleisen platzierten Hindernisse. Der Triebfahrzeugführer bemerkte diesen Vorgang, woraufhin die Strecke gesperrt und die Bundespolizei über den Vorfall informiert wurde. Weder an den Zügen noch an den Schienen entstand ein größerer Sachschaden, Personen wurden durch den Vorfall ebenfalls aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Die Kinder, bei denen es sich um eine 13 Jahre alte deutsche und eine 13 Jahre alte griechische Staatsangehörige, sowie um einen 13- und 12-jährigen kosovarischen Staatsangehörigen handelt, konnten vor Ort festgestellt werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Kinder an ihre Erziehungsberechtigte übergeben. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Durch das Auflegen von Hindernissen gefährden die Täter nicht nur Zugpassagiere und umherstehende Personen, sondern auch sich selbst massiv.

