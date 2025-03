Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mitarbeiter der DB AG beleidigt und bespuckt

Stuttgart (ots)

Am Mittwochabend (12.03.2025) bespuckte ein 28-jähriger bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger einen Mitarbeiter der DB AG am Hauptbahnhof Stuttgart.

Gegen 21:40 Uhr hielt sich der Tatverdächtige in einem ICE am Hauptbahnhof Stuttgart auf. Da der Zug abgestellt werden sollte, forderte ein 29-jähriger Mitarbeiter der DB AG den Tatverdächtigen auf, den Zug zu verlassen. Daraufhin soll der 28-Jährige den 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen bespuckt und beleidigt haben. Durch Beamte der Bundespolizei konnte der Tatverdächtige noch am Hauptbahnhof Stuttgart angetroffen und kontrolliert werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt der bosnisch-herzegowinische Staatsangehörige einen Platzverweis für den Hauptbahnhof Stuttgart. Auch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung gegen ihn eingeleitet.

