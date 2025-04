Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Lichtmast

Karlsruhe (ots)

Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte am Mittwochabend in der Karlsruher Nordweststadt im Kurvenbereich alleinbeteiligt mit einem Lichtmast.

Die 78-Jährige fuhr gegen 18:25 Uhr mit ihrem Skoda auf der Kaiserslauterner Straße in Richtung Heidsee. In einer Linkskurve auf Höhe des Übergangs in die Straße Alter Postweg kam sie aus bislang ungeklärter Ursache offenbar nach rechts ab und stieß frontal mit einem am Fahrbahnrand installierten Lichtmast zusammen. Aufgrund des Aufpralls kippte das Fahrzeug und kam im angrenzenden Feld auf dem Dach zum Stillstand.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte die Verletzte in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Kurvenbereich wurde zum Zwecke der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten bis circa 21:00 Uhr gesperrt.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 9500 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell