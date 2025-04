Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsdorf-Neuthard - Nach Ruhestörung in einem Wohnhaus - Polizeibeamter bei tätlichem Angriff dienstunfähig verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein Polizeibeamter wurde am Dienstagabend bei einem Einsatz wegen Ruhestörung von einer 35-jährigen Frau und einem 66-jährigen Mann angegriffen und dienstunfähig verletzt.

Ersten Ermittlungen zufolge erreichte das Polizeirevier Bruchsal gegen 21:15 Uhr eine Meldung wegen Ruhestörung. Am Einsatzort, in einer Wohnung in Neuthard, trafen die Beamten zunächst auf eine 35-jährige Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und die Kräfte unmittelbar anschrie und beleidigte. Während der Bestrebung, die Frau zu beruhigen versuchte sie einem der Beamten unvermittelt ins Gesicht zu schlagen. Um weitere Angriffe zu unterbinden sollten der Beschuldigten Handschließen angelegt werden. Der mittlerweile hinzugekommene 66-jährige Vater der Frau versuchte daraufhin wohl die Maßnahme gewaltsam zu vereiteln und griff die Polizisten ebenfalls körperlich an. Letztlich konnten mithilfe der Unterstützung weiterer Kräfte beide Beschuldigten unter erheblichem Widerstand vorläufig festgenommen werden.

Einer der Beamten verletzte sich während des Einsatzes unter anderem an der Schulter und konnte seinen Dienst nicht mehr fortführen.

Die beiden Beschuldigten erwartet nun eine Strafanzeige wegen tätlichem Angriff sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

