POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeieinsatz nach mutmaßlicher Bedrohungslage - 44-Jähriger in psychiatrischer Einrichtung eingeliefert

Karlsruhe (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz löste am Mittwochabend ein offensichtlich psychisch auffälliger Mann in der Karlsruher Weststadt aus, der zwei Kundenwerber eines Telefonanbieters verbal und mit einem Messer bedroht haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge klingelten die beiden 22 Jahre und 29 Jahre alten Geschädigten kurz nach 18:00 Uhr im Bettina-von-Arnim-Weg an der Wohnungstür des 44-Jährigen, der wohl sofort die jüngeren Männer in aggressiver Art zum Gehen aufforderte. Hierbei soll er ein Messer in bedrohlicher Weise gegen die Geschädigten gerichtet haben.

Als die beiden Geschädigten kurz darauf wohl bei einem weiteren Anwohner klingelten, soll der offenbar psychisch auffällige 44-Jährige erneut vor die Wohnungstür getreten sein. Im Rahmen der daraufhin verbalen Auseinandersetzung soll der Aggressor gezielte Stichbewegungen mit dem Messer in Richtung der nun flüchtenden jungen Männer gemacht haben. Zudem stieß er einen Geschädigten auf der Treppe, sodass sich dieser am Knöchel verletzte.

Die hinzugerufene Polizei war mit einem größeren Kräfteaufgebot am Einsatzort und konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Aufgrund der vorliegenden Hinweise auf eine psychische Ausnahmesituation des 44-Jährigen wurde er anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Der Mann gelangt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung zur Anzeige.

