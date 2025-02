POL-MG: Gemeinsame Presserklärung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei Mönchengladbach: Versuchtes Tötungsdelikt: 36-Jähriger schwer verletzt | 19-Jähriger in U-Haft

Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 3. Februar, meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbruch in eine Betriebsstätte auf der Erftstraße in Giesenkirchen. Nach bisherigem Ermittlungsstand beschädigten Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 31. Januar, und Montagmorgen, 3. Februar, ein Fenster, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Tatbeute ist ...

mehr