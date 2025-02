Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Giesenkirchener Werkstatt | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 3. Februar, meldete ein Zeuge der Polizei einen Einbruch in eine Betriebsstätte auf der Erftstraße in Giesenkirchen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand beschädigten Unbekannte im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag, 31. Januar, und Montagmorgen, 3. Februar, ein Fenster, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Tatbeute ist bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell