Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Kastenwagen auf der Eibenstraße entwendet | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 31. Januar und Montag, 3. Februar, entwendeten Unbekannte auf der Eibenstraße im Stadtteil Schmölderpark einen weißen Peugeot Boxer. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrzeughalter stellte den Transporter am Freitag gegen 14.30 Uhr an der Eibenstraße ab. Als er am Montagmorgen zu seinem Auto zurückkehren wollte, war dieses nicht mehr aufzufinden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell