Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim - Einbruch in Baucontainer

Ringsheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in einen Baucontainer auf einer Baustelle in der Ruster Straße eingebrochen. Ein bislang Unbekannter verschaffte sich offenbar mit einem falschen Schlüssel Zutritt in den Container und entwendete dabei Kleidung im Wert von zirka 150 Euro. Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten melden sich bitte bei den Beamten des Polizeirevier Lahr unter der Rufnummer 07821 277-0.

/jo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell