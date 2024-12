Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen der Polizei Bad Salzdetfurth

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / SCHELLERTEN (lud)

Im Zeitraum vom 17.12.2024 bis zum 19.12.2024 führte die Polizei Bad Salzdetfurth diverse Verkehrskontrollen durch, welche zur Einleitung mehrerer Strafverfahren führten.

Am 17.12.2024, gegen 20:00 Uhr, unterzogen Polizeibeamte einen 33-jährigen Bad Salzdetfurther in 31162 Bad Salzdetfurth OT Gr. Düngen einer Verkehrskontrolle. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den Bad Salzdetfurther ein Fahrverbot vorliegt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Am selben Abend, gegen 22:00 Uhr, geriet ein 22-jähriger Fahrradfahrer in 31174 Schellerten OT Ottbergen in das Visier der Beamten. Bei dem 22-jährigen Fahrradfahrer wurde sowohl eine Alkoholbeeinflussung, als auch eine Cannabisbeeinflussung festgestellt. Da der Schellerter sein Fahrrad nicht mehr sicher im öffentlichen Verkehrsraum führen konnte, wurde dieser auf die Hildesheimer Polizeiwache verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Am 19.12.2024, um 09:45 Uhr, kontrollierten Beamte eine 57-jährige E-Scooter Fahrerin in der Hildesheimer Straße in 31174 Schellerten OT Bettmar. Im Verlauf der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der E-Scooter über keinen erforderlichen Versicherungsschutz verfügt. Der Fahrzeugführerin wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

