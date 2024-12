Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl eines E-Scooters in Bad Salzdetfurth - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (lud)

Am 18.12.2024, in dem Zeitraum von 16:30 Uhr bis 16:40 Uhr, kam es vor einem Lebensmittelmarkt in der Bodenburger Straße 9A in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete ein bislang unbekannter Täter den vor dem Lebensmittelmarkt abgestellten und mittels Fahrradschloss gesicherten E-Scooter der Marke Xiaomi Electric Scooter 4. Der E-Scooter ist komplett schwarz.

Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf ca. 200 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder in dem oben genannten Zeitraum etwas Auffälliges an der beschriebenen Örtlichkeit festgestellt haben, sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell