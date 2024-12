Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Bushaltestelle in Gronau (Leine)

Hildesheim (ots)

(schü)Unbekannte Täter beschädigten am Nachmittag des 18.12.2024 eine Bushaltestelle in der Straße "Am Leinetor" auf Höhe der Hausnummer 18 in Gronau (Leine). Hierbei wurden durch die Täter zwei Glaseinsätze des Bushaltehäuschens vollständig zerstört. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068-93380 in Verbindung zu setzen.

