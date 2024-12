Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizeieinsatz in Hildesheim-Ochtersum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 38-jähriger Mann löste heute Vormittag (19.12.2024), gegen 08:20 Uhr, einen größeren Polizeieinsatz in der Kurt-Schumacher-Straße aus.

Kräfte der Polizei Hildesheim suchten heute Morgen im Rahmen eines Amtshilfeersuchens die Wohnanschrift des psychisch kranken Mannes auf, weil dieser aufgrund eines richterlichen Beschlusses in einem Fachkrankenhaus untergebracht werden sollte. Bevor der 38-Jährige ergriffen werden konnte, verbarrikadierte sich der Mann in seiner Wohnung und versuchte eine bislang nicht näher bekannte Flüssigkeit zu entzünden. In diesem Augenblick hielten sich in unmittelbarer Nähe Polizeikräfte auf, die dadurch nicht verletzt wurden. Der betroffene Bereich wurde umgehend von zahlreichen Beamten weiträumig abgesperrt. Das betroffene sowie zwei daneben befindliche Mehrfamilienhäuser wurden geräumt. Geschulte Beamte nahmen währenddessen mit dem Mann Kontakt auf und versuchten ihn dazu zu bewegen, die Wohnung zu verlassen. Während der Gesprächsführung wurden weitere Maßnahmen, u.a. Aufbau eines Sprungpolsters, Anforderung weiterer Kräfte fokussiert und umgesetzt sowie das Spezialeinsatzkommando alarmiert. Gegen 11:40 Uhr sprang der 38-Jährige aus dem Fenster des zweiten Obergeschosses direkt in das Sprungpolster. Der Mann wurde sofort von Polizeibeamten festgesetzt und im Anschluss zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Währenddessen untersuchten Beamte die Wohnung des Mannes. Mögliche gefährliche Substanzen wurden nicht gefunden.

Ab 12:20 Uhr wurden die Sperrungen aufgehoben und die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell