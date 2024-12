POL-HI: Fußgänger beim Überqueren der B6 von Pkw erfasst

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Am 18.12.2024, in dem Zeitraum von 16:30 Uhr bis 16:40 Uhr, kam es vor einem Lebensmittelmarkt in der Bodenburger Straße 9A in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Diebstahl eines E-Scooters. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendete ein bislang unbekannter Täter den vor dem Lebensmittelmarkt abgestellten und mittels Fahrradschloss gesicherten E-Scooter der Marke Xiaomi Electric ...

