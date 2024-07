LPI-NDH: Brennende Abfalltonnen

Mühlhausen (ots) - Am Sonntagnachmittag geriet kurz nach 14 Uhr in Mühlhausen ein Fahrzeug in Brand. Die Beifahrerin im Pkw hatte zunächst einen seltsamen Geruch wahrgenommen, als plötzlich Flammen unter der Motorhaube hervorschlugen. Alle Fahrzeuginsassen konnten das Auto unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Ersten Ermittlungen zufolge war ein technischer Defekt am Fahrzeug für den Ausbruch des ...

mehr