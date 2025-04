Polizei Bonn

POL-BN: Wohnungseinbruch in Königswinter-Rauschendorf- Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Noch unbekannte Täter brachen am Dienstagmorgen (15.04.2025), gegen 09:15 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße "Dornhecke" in Königswinter-Rauschendorf ein. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand schlugen die Unbekannten die Verglasung einer Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Anschließend durchsuchten sie die Zimmer nach verwertbarem Diebesgut. Ob sie dabei Beute machten, wird derzeit noch geprüft.

Noch vor Eintreffen der durch aufmerksam gewordene Anwohner alarmierten Polizei flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Laut Zeugenangaben soll es sich bei den Verdächtigen um vier maskierte Männer gehandelt haben, einer von ihnen wird als klein und von schlanker Statur beschrieben.

Bei der Anfahrt zum Tatort fiel den herbeieilenden Polizeibeamten ein entgegenkommender schwarzer Audi mit ausländischem Kennzeichen auf. Das Fahrzeug entfernte sich, bevor es angehalten werden konnte. Ein Zusammenhang mit dem vorliegenden Einbruch sowie einem Einbruchsversuch am 11.04.2025 in Alfter ( siehe Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6012956 ) wird derzeit geprüft.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat am Dienstagmorgen in Königswinter-Rauschendorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228/150 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell