Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Goldkette vom Hals gerissen - Kriminalpolizei ermittelt

Rheinbach (ots)

Am Dienstagmittag (15.04.2025), gegen 12:50 Uhr, wurde einer 86-jährigen Frau auf einem Friedhof am Ölmühlenweg in Rheinbach eine Goldkette vom Hals gerissen sowie ihre Handtasche gestohlen.

Nach bisherigem Sachstand kam der bislang unbekannte Tatverdächtige auf die zur Tatzeit mit der Pflege eines Grabes beschäftigte Seniorin zu, gab ihr einen Handfeger in die Hand und riss ihr daraufhin ihre Goldkette vom Hals. Gleichzeitig nahm er ihre an ihrem Rollator befestigte Handtasche an sich und lief in Richtung der Brahmstraße davon. Angehörige verständigten kurz darauf die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte der unbekannte Mann, der bislang nur als mit einer roten Jacke bekleidet beschrieben werden kann, nicht mehr angetroffen werden.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem das Geschehen zur Tatzeit aufgefallen ist oder wer Angaben zum flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlern unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

