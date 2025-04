Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Schwarzrheindorf/Vilich-Rheindorf: Frau bei Einbruchsversuch überrascht - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Eine bislang unbekannte Frau ist am Dienstagabend (15.04.2025) gegen 18:15 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mirecourtstraße eingebrochen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte die mutmaßliche Einbrecherin zur Tatzeit in das Treppenhaus. Ein Bewohner der angegangenen Wohnung nahm mehrfach die Klingel der Wohnungstüre wahr, ohne diese zu öffnen. In der Folge gelang es der Unbekannten, die Wohnungstüre des Geschädigten aufzubrechen und in die Wohnung zu schauen. Als die Tatverdächtige hier die Anwesenheit des Bewohners bemerkte, rannte sie unmittelbar aus dem Haus und stieg in einen schwarzen VW Fox mit der Städtekennung BM. Die hierin wartende Fahrerin beschleunigte daraufhin und fuhr in Richtung Jahnstraße davon. Durch die offenstehende Fahrzeugtüre wurden dabei noch zwei geparkte Pkw beschädigt.

Die mutmaßliche Einbrecherin wird als etwa 40-50 Jahre alt, etwa 1,60-1,70 m groß, mit kräftiger Statur und beigem Kopftuch beschrieben und soll ein traditionelles Gewand getragen haben. Auch die Fahrerin des VW Fox soll ein Gewand getragen haben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der beiden Frauen. Ermittlungen an der Anschrift des Fahrzeughalters ergaben, dass dieser den VW kürzlich verkauft hatte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum die beiden Frauen oder den VW Fox in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

