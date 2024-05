Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Länderübergreifend

Roßleben (ots)

Zu einer länderübergreifenden Zusammenarbeit kam es aufgrund einer Unfallflucht am 18.05.2024. Die Fahrerin eines Pkw befuhr die Straße Am Schlifter in Richtung Ziegelrodaer Straße. Kurz nach dem Anfahren bemerkte sie eine Kollision im Heckbereich, erschrickt und kollidiert in der weiteren Folge mit der Verkehrsinsel gegenüber im Pfaffenrainweg. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde an der Ecke Am Schlifter ein Moped Simson aufgefunden, vom Fahrer jedoch keine Spur. Der Mopedfahrer flüchtet nach dem Unfall zu Fuß nach Hause "über die Grenze" nach Ziegelroda. Durch Kräfte der Polizei Sachsen-Anhalt wurde der Fahrzeugführer aufgesucht. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille, eine Blutentnahme folgte. Sowohl die Autofahrerin als auch der Mopedfahrer wurden verletzt. Die Feuerwehr musste ausrücken, um auslaufende Betriebsflüssigkeiten zu binden.

