Polizei Bonn

POL-BN: Alfter: Versuchter Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise

Bonn/Alfter (ots)

Noch unbekannte Täter versuchten am Freitagabend (11.04.2025) in ein Einfamilienhaus in der Jakob-Reuter-Straße in Alfter einzubrechen. Zur Tatzeit, gegen 21:30 Uhr, machten sich die Unbekannten an einem Fenster des Hauses zu schaffen. Die Täter versuchten zunächst, das Fenster aufzuhebeln und schlugen dann die Scheibe ein. Durch das Scheibenklirren wurden Anwohner auf den Einbruchsversuch aufmerksam.

Die beiden dunkel gekleideten Verdächtigen flüchteten nach dem derzeitigen Ermittlungsstand mit einem Fahrzeug, in dem sich eine dritte Person befand, von der Tatörtlichkeit. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen dunklen Audi A 4 oder A 6 mit einem mutmaßlich gefälschten britischen Kennzeichen.

Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Antreffen der Verdächtigen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem oben beschriebenen Einbruchsversuch nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 sowie per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

