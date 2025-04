Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel/-Zentrum: Demonstration am Samstag, 19.04.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Samstag (19.04.3025) findet in Beuel und der Bonner Innenstadt der "Bonner Ostermarsch 2025" statt. Zu dieser Friedensdemonstration erwarten die Veranstalter rund 500 Teilnehmende. Die Versammlung beginnt um 13:00 Uhr auf dem Mirecourtplatz am Beueler Rheinufer. Von dort aus ist folgender Aufzugsweg vorgesehen:

Hans-Steger-Ufer, Friedrich-Breuer-Straße, Hermannstraße, Konrad-Adenauer-Platz, Friedrich-Breuer-Straße, Rathausstraße, St. Augustiner Straße, Konrad-Adenauer-Platz, Zwischenkundgebung an der Einmündung der Von-Sandt-Straße, Konrad-Adenauer-Platz, Kennedybrücke (Totengedenken auf dem Scheitelpunkt der Brücke), Berliner Freiheit, Bertha-von-Suttner-Platz (Zwischenkundgebung in Höhe der Einmündung Kölnstraße), Oxfordstraße, Berliner Platz, Sterntorbrücke, Friedensplatz (Zwischenkundgebung in Höhe Sternstraße), Vivatsgasse.

Auf dem Münsterplatz findet die Abschlusskundgebung statt. Die Versammlung soll bis 16:00 Uhr enden. Für die Dauer des Aufzuges muss mit kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell