Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: 28-jähriger mit entwendeten E-Scooter gestoppt - Drogentest positiv - Zwei offene Haftbefehle

Bonn (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Bad Godesberg hielt in der Nacht zu Donnerstag (10.04.2025) einen 28-Jährigen in Bad Godesberg an. Der Mann war auf einem E-Scooter im Kurpark unterwegs und wurde in der Straße Am Michaelshof gegen 01:15 Uhr gestoppt und kontrolliert. Dabei stellte sich zunächst heraus, dass das Elektrokleinstfahrzeug gestohlen war und ohne bestehenden Versicherungsschutz geführt wurde. Zudem bestand der Verdacht, dass der 28-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte - einen entsprechenden Konsum räumte der Mann ein. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizeibeamten im mitgeführten Rucksack darüber hinaus auch Amphetamin. Bei der Abfrage seiner Personalien im polizeilichen Datenbestand kam heraus, dass gegen den Mann zwei offene Haftbefehle vorlagen. Daraufhin wurde er festgenommen und auf die Wache Bad Godesberg gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe zur Beweissicherung entnahm. Die Ermittlungen gegen den Mann, der aufgrund einer möglichen Erkrankung zunächst in ein Krankenhaus gebracht wurde, dauern an. Er muss sich gleich für mehrere Straftaten verantworten.

