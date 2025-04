Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Niederdollendorf: Versuchter Raubüberfall auf Bankfiliale - Polizei fahndet nach Tatverdächtigem

Königswinter (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem Unbekannten, der am Freitagmorgen (11.04.2025) versucht hat, eine Bankfiliale an der Heisterbacher Straße in Niederdollendorf zu überfallen.

Gegen 09:00 Uhr hatte der Mann die Räume des Geldinstitutes betreten und war zielstrebig zum Tresen gegangen. Dort zeigte er einen Zettel mit einer Geldforderung vor, öffnete seine Jacke und zeigte ein im Hosenbund befindliches Messer. Nachdem ihm kein Geld ausgehändigt wurde, verließ er die Filiale wieder und ging in Richtung Oberdollendorf davon.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief bislang ergebnislos. Daher bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 14 um Hinweise zu dem Tatverdächtigen, der von Zeugen wie folgt beschrieben wurde:

Etwa 1,75 m groß - ca. 25-30 Jahre alt - auffallend helle Haut - rötliche Haare - schwarze Wollmütze - schwarze Kleidung.

Wem der Tatverdächtige zur Tatzeit in Tatortnähe aufgefallen ist oder wer Angaben zu seiner Identität machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK14.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell