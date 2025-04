Bonn (ots) - Am Dienstag (08.04.2025) brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße Im Meisengarten in Bonn-Rüngsdorf ein. Im Zeitraum zwischen 05:30 Uhr und 17:50 Uhr gelangten die Einbrecher auf bislang ungeklärtem Weg in das Haus, brachen die Wohnungstüre der Parterrewohnung auf, durchwühlten die Räume und flüchteten anschließend ...

