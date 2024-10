POL-PDMT: Wiederholte Sachbeschädigung an Ampelanlage - Zeugenaufruf

Rennerod (ots) - Am 22.10.2024 kam es in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Hauptstraße 24 in Rennerod. Dort parkte am rechten Fahrbahnrand ein weiß-grüner Pickup ordnungsgemäß in einer Parklücke. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren den Pickup und beschädigte diesen, sodass Fahrzeugteile abbrachen und auf die Fahrbahn fielen. Die Polizeiinspektion ...

mehr