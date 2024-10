Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unfallflucht Hauptstraße Rennerod

Rennerod (ots)

Am 22.10.2024 kam es in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Hauptstraße 24 in Rennerod. Dort parkte am rechten Fahrbahnrand ein weiß-grüner Pickup ordnungsgemäß in einer Parklücke. Ein unbekanntes Fahrzeug touchierte beim Vorbeifahren den Pickup und beschädigte diesen, sodass Fahrzeugteile abbrachen und auf die Fahrbahn fielen. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet die Bürgerinnen und Bürger, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, sich unter der unten stehenden Nummer zu melden.

