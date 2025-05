Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugenaufruf nach Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag geriet kurz vor 04:00 Uhr ein BMW in der Dammstraße in Brand. Das Fahrzeug musste im Anschluss an die Löscharbeiten der Feuerwehr abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 18.000 EUR geschätzt. Bislang ist die Ursache für den Brand noch ungeklärt. Die Kriminalpolizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0800/1100225 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell