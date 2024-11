Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Hoher Sachschaden nach Pkw-Bränden - Polizei sucht Zeugen

Hamm-Heessen (ots)

Mehrere Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Münsterstraße meldeten Polizei und Feuerwehr am Mittwoch, 27. November, in der Nacht gegen 2.30 Uhr zwei brennende Autos auf einem Hinterhof.

Die Feuerwehr löschte die in Vollbrand stehenden Fahrzeuge, einen Dodge Challenger und einen Ford Mustang im Gesamtwert von etwa 130.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Die Polizei hat die beiden Autos sichergestellt und Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei die Münsterstraße in Richtung Innenstadt.

Hinweise von Zeugen, die verdächtige Personen im Umfeld des Hinterhofs an der Münsterstraße in der Nähe der Kreuzung Bockumer Weg und Heessener Straße bemerkt haben, nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hei)

