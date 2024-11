POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Süden (ots) - Ein Zusammenstoß zwischen einer Schülerin und einer Radfahrerin ereignete sich am Dienstag, 26. November 13:25 Uhr auf der Straße "Am Beisenkamp". Eine 50jährige Hammerin befuhr mit ihrem Pedelec die Straße "Am Beisenkamp" in Richtung Eschenallee. Zum Zeitpunkt des Unfalls betrat eine 13jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Es kam zum ...

mehr