Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: nach Zusammenstoß Pedelec-Fahrerin schwer verletzt, Schülerin verletzt sich leicht

Hamm-Süden (ots)

Ein Zusammenstoß zwischen einer Schülerin und einer Radfahrerin ereignete sich am Dienstag, 26. November 13:25 Uhr auf der Straße "Am Beisenkamp". Eine 50jährige Hammerin befuhr mit ihrem Pedelec die Straße "Am Beisenkamp" in Richtung Eschenallee. Zum Zeitpunkt des Unfalls betrat eine 13jährige Fußgängerin die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten und zum Sturz der Radfahrerin. Infolge des Sturzes verletzte sich die Pedelec-Fahrerin schwer. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus verbracht. Auch die 13jährige verletzte sich, so dass sie der Kinderklinik zur ambulanten Behandlung zugeführt werden musste. Der Sachschaden wird auf 100 Euro geschätzt, Verkehrsmaßnahmen waren nicht erforderlich. Verkehrsstörungen ergaben sich nicht. (nue)

