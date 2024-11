Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: verletzter Fahrzeugführer und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Sachschaden in Höhe von geschätzten 23.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstag, 26. November 17:25 Uhr in Hamm-Uentrop. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Pkw, Citroen befuhr die Siegenbeckstraße in Richtung Osten. An der Kreuzung zur Kranstraße übersah der Fahrer aus Bad Sassendorf nach eigenen Angaben den vorfahrtberechtigten Pkw, VW eines 44jährigen aus Herdecke. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei dem sich der 44jährige leicht verletzte. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalles nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer des VW wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell