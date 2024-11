Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kollision zwischen VW Passat und E-Scooter, 16jährige leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Passat und einem E-Scooter kam es am Montag, 25. November um 7:55 Uhr auf der Langen Reihe. Eine 31jährige Fahrerin des VW Passat befuhr die Lange Reihe in Fahrtrichtung Osten. In Höhe der Einmündung zur Straße "Am Maximilianpark" beabsichtigte sie, eine 16jährige auf ihrem E-Scooter zu überholen. Nach Angaben der VW-Fahrerin fuhr die 16jährige unvermittelt nach links, um in die Straße "Am Maximilianpark" abzubiegen und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrerin des Zweirades wurde durch die Feuerwehr einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte sie nach ambulanter Behandlung verlassen. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro beziffert. (nue)

