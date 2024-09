Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Täter der politisch motivierten Körperverletzung am 02.09.2024 gefasst - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Heidelberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Am Abend des 05.09.2024 wurde der Täter, der am 02.09.2024 gegen 18:00 Uhr ein Ehepaar am Heidelberger Neckarmünzplatz angegriffen und verletzt hatte (vergleiche gemeinsame Pressemitteilung vom 04.09.2024 http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5857473), im Rahmen einer Personenkontrolle in Ludwigshafen festgenommen. Der 29-jährige Beschuldigte hatte sich nach der Veröffentlichung der bei der Tat angefertigten Lichtbilder am 04.09.2024 telefonisch bei der Polizei gemeldet und zugegeben, die gesuchte Person zu sein. Da er allerdings seinen Aufenthaltsort nicht preisgeben wollte, beantragte die Staatsanwaltschaft Heidelberg am 05.09.2024 einen Untersuchungshaftbefehl beim Amtsgericht Heidelberg, das diesen erließ, so dass entsprechende Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei ergriffen wurden. Nach seiner Festnahme wurde der in Deutschland geborene Täter, der deutscher Staatsbürger ist, am 06.09.2024 der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg vorgeführt. Diese setzte den Haftbefehl gegen die Auflage eine Kaution in Höhe von 10.000 Euro zu erbringen außer Vollzug. Da der Beschuldigte die entsprechenden Barmittel zunächst nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen und die Medienvertreter werden gebeten, das Bildmaterial aus ihren Beständen zu löschen.

