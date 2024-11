POL-HAM: E-Scooter-Fahrer flüchtet nach Unfall - Radfahrer leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem VW Passat und einem E-Scooter kam es am Montag, 25. November um 7:55 Uhr auf der Langen Reihe. Eine 31jährige Fahrerin des VW Passat befuhr die Lange Reihe in Fahrtrichtung Osten. In Höhe der Einmündung zur Straße "Am Maximilianpark" beabsichtigte sie, eine 16jährige auf ihrem E-Scooter zu überholen. Nach ...

