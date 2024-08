POL-PPTR: Tageswohnungseinbruch in Trier

Langsur (ots) - Zwischen Sonntag, 4. August, 12 Uhr, und Montag, 12. August, 18:30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße In der Acht in Langsur ein. Die Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür des Gebäudes auf und durchsuchten verschiedene Räume. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist zurzeit noch unklar. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu ...

