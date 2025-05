Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Pkw-Lenker rast durch Ludwigsburg - Zeugen und Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend befuhr der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Pkw Infinity Q50 gegen 22:45 Uhr die Friedrichstraße aus Richtung Remseck kommend in Richtung Stadtmitte. Unmittelbar nach dem passieren einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage beschleunigte der Fahrer seinen Pkw wieder stark, was von einer Polizeistreife wahrgenommen werden konnte. Beim anschließenden Versuch, den Pkw zu kontrollieren flüchtete dieser mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Keppler- und Schwieberdinger Straße in die Schlieffenstraße und weiter in die Groenerstraße, wobei der Fahrer hier die Fahrzeugbeleuchtung ausschaltete, um seine Flucht zu begünstigen. Die gefahrene Geschwindigkeit wird zeitweise auf über 100 km/h geschätzt. Während der Hinterherfahrt ging der Sichtkontakt zu dem Fahrzeug dann in der Hoferstraße verloren, nachdem der Pkw weiterhin ohne Licht entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung durch eine Einbahnstraße fuhr. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung, bei welcher mehrere Streifen der Polizeireviere Ludwigsburg und Kornwestheim eingesetzt waren, nicht mehr festgestellt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sowie Geschädigte, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter 0711/6869-0 oder unter der E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

