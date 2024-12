Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnmobilbrand

Halver (ots)

Am heutigen Morgen wurden Polizei und Feuerwehr gegen 4:05 Uhr zum Ohler Weg gerufen, da dort ein Wohnmobil in Brand geraten war. Das vor einer Gewerbehalle im Freien stehende Fahrzeug befand sich bei Eintreffen der Polizei im Vollbrand, gegen 4:40 Uhr war der Brand vollständig gelöscht worden. Ein Anwohner war zuvor gegen 4 Uhr bei einem Blick aus dem Fenster auf die Flammen aufmerksam geworden und hatte den Notruf verständigt. Nach erster Rücksprache zwischen Polizei und Feuerwehr kann bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, sodass nun die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen am Brandort aufgenommen hat. Diese dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Halver entgegen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell