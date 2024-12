Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Räuberischem Diebstahl und mehr

Plettenberg (ots)

Räuberischer Diebstahl mit Festnahme

Zwei Männer haben am Samstag gegen 11:30 Uhr in einer Supermarktfiliale an der Ziegelstraße für Aufsehen gesorgt. Nach ersten Erkenntnissen haben sie Waren im dreistelligen Wert aus dem Geschäft entwendet und in einem Pkw zum Abtransport verstaut, dabei wurden Zeugen auf sie aufmerksam. Ein Tatverdächtiger schlug um sich, als er im Laden festgehalten wurde, der andere flüchtete zu Fuß. Ein 41 Jahre alter Plettenberger verletzte sich im Laden am Ellenbogen leicht, eine 36 Jahre alte Plettenbergerin zog sich Kratzer zu und ein 23 Jahre alter Plettenberger wurde getreten und geschlagen. Die Polizei traf vor Ort einen 27 Jahre alten tatverdächtigen Plettenberger an und nahm ihn vorläufig fest. Er führte kein Ausweisdokument mit sich, in dem auf dem Parkplatz stehenden Seat war das Diebesgut zu finden. Der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt, der Plettenberger wurde nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen später entlassen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden, es werden insbesondere Hinweise zum zweiten Tatverdächtigen des räuberischen Diebstahls gesucht. Er soll 30-40 Jahre alt, 165-170cm groß und osteuropäischer Herkunft sein. Er trug eine schwarze Jacke und blaue Jeans, zudem hatte er kurze braune Haare.

Vandalismus

Unbekannte haben zwischen dem 8.12. und dem 15.12. die Glasscheibe einer Bushaltestelle an der Grünestraße beschädigt. Dies fiel am Samstagmorgen gegen 8:15 Uhr auf, Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen. (lubo)

