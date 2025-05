Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz

Bietigheim-Bissingen: Zeugen für Nötigungen im Straßenverkehr gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Tamm ermittelt wegen verschiedener Nötigungshandlungen zum Nachteil eine 84-jährigen Autofahrers, die sich am Donnerstag (01.05.2025) auf der Strecke zwischen Vaihingen an der Enz und Bietigheim-Bissingen ereignet haben. Der Senior war dort zwischen 16:20 Uhr und 16:45 Uhr unterwegs und soll von dem Fahrer einer mutmaßlich älteren Mercedes E-Klasse mehrfach geschnitten und ausgebremst worden sein. Auf der Bundesstraße 10 bei Enzweihingen spuckte der Beifahrer des Mercedes an einer Ampel auf den VW des 84-Jährigen, an einer Ampel zwischen Tamm und Bietigheim-Bissingen versuchte der Fahrer des Mercedes offenbar, die Fahrertür am VW zu öffnen. Nach Angaben des 84-Jährigen müssten die Vorfälle von mehreren Verkehrsteilnehmenden beobachtet worden sein. Zeugen werden daher gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen unter Tel. 07141 604014 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Tamm zu wenden.

