Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kreispolizeibehörde Olpe ergreift Sprenger von Zigarettenautomaten

Olpe (ots)

In der Nacht des 14. Dezember 2024 wurde ein Tabakautomat im Olper Ortsteil Dahl gesprengt. Im Laufe der schnell eingeleiteten Fahndung nahmen Polizeibeamte aus Olpe zwei Männer im Alter von 22 und 20 Jahren vorläufig fest. Durch die Auswertung von vorliegendem Videomaterial ermittelte die Polizei, dass die Beiden bereits bei zwei vergangenen Sprengungen von Zigarettenautomaten in Sondern im November und Anfang Dezember Beute gemacht hatten. Durchgeführte IT-Ermittlungen erhärteten dabei nicht nur den Verdacht hinsichtlich einer Täterschaft der jungen Männer, sondern brachte Hinweise auf zwei weitere Tatverdächtige - eine 19-jährige Frau sowie einen 21-jährigen Mann. Auf Anregung der Kriminalpolizei erwirkte daraufhin die Staatsanwaltschaft Siegen Durchsuchungsbeschlüsse für alle vier Personen und zwei Untersuchungshaftbefehle für die männlichen Hauptbeschuldigten. Am 5. Februar vollstreckte die Kreispolizeibehörde Olpe mithilfe externer Diensthundeführer die Beschlüsse. Die Beamten fanden Beweise in Form von Sprengmitteln und Tabakwaren bei den Verdächtigen. Der Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Siegen gegen den 22-jährigen Hauptbeschuldigten wird derzeit vollstreckt. Der Untersuchungshaftbefehl für den zweiten Hauptbeschuldigten im Alter von 20 Jahren wurde vom Gericht gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ob die Beschuldigten mit weiteren Zigarettenautomatensprengungen in Verbindung stehen, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

