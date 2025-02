Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Olpe (ots)

Am Sonntag (09.02.2025) kam es gegen 17:25 Uhr auf der "Koblenzer Straße" in Dahl-Friedrichsthal zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger war im Bereich der Einmündung "Bibicke" mit seinem Auto auf den PKW eines verkehrsbedingt wartenden 21-Jährigen aufgefahren. Der 21-Jährige und sein 22-jähriger Beifahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell