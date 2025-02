Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Leichtverletzte Fußgängerin nach Sprung über Leitplanke

Finnentrop (ots)

Am Mittwochmorgen (05.02.2025) kam es gegen 8:15 Uhr auf winterglatter Straße zu einem Unfall in Rönkhausen. Eine 34-Jährige hatte bergabwärts in der Friedhofstraße die Kontrolle über ihr Auto verloren und war mit ihrem Fahrzeug ins Rutschen geraten. Um eine Kollision mit dem PKW zu verhindern, sprang eine 56-jährige Fußgängerin über eine am Fahrbahnrand befindliche Leitplanke. Dabei verletzte sich die Frau leicht. Sie wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige kam schließlich mit ihrem PKW auf der Straße zum Stehen. Eine weitere Autofahrerin im Alter von 33 Jahren verlor nur wenige Augenblicke später ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und rutschte gegen den stehenden PKW. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich.

