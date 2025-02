Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Unfall zwischen Wenden und Altenhof

Wenden (ots)

Auf der Landstraße 714 zwischen Wenden und Altenhof kam es am 5. Februar gegen 8.04 Uhr auf winterglatter Fahrbahn zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor eine 34-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet in den Gegenfahrstreifen und prallte mit dem entgegenkommenden PKW einer 35-Jährigen zusammen. Die beiden Frauen hatten in ihren Fahrzeugen jeweils ein Kind bei sich. Im Auto der 34-Jährigen fuhr ein sechsjähriger Junge mit. Die 35-Jährige war mit einem vier Jahre alten Mädchen unterwegs. Die Kinder wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht. Die 34-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit und mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 35-Jährige kam ebenfalls verletzt ins Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme unterstützte ein Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU-Team) aus Gummersbach. Notfallseelsorger waren zur Betreuung ebenfalls im Einsatz. Den Sachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei aktuell im unteren fünfstelligen Eurobereich ein. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Landstraße über mehrere Stunden voll gesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden geborgen und abgeschleppt.

