Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstag (01.02.2025) in ein Einfamilienhaus in der "Königsberger Straße" ein. Durch Aufhebeln eines Fensters gelangten sie in das Haus. Die Tatzeit lag zwischen 14:00 Uhr und 21:00 Uhr. Aus dem Haus wurde ein Kaffeevollautomat der Marke Siemens entwendet. Das Gerät hatte einen Wert im oberen dreistelligen Eurobereich. In diesem Bereich dürfte auch die Höhe des festgestellten Sachschadens liegen. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell