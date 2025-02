POL-OE: Unfall mit E-Scooter nach Alkohol- und Drogenkonsum

Lennestadt (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (02.02.2025) brachen unbekannte Täter etwa zwischen 2:00 Uhr und 4:00 Uhr in einen Kiosk an der "Fredeburger Straße" in Langenei ein. Hierbei fielen den Tätern Tabakwaren im Wert eines hohen vierstelligen Eurobetrages in die Hände. Auf Grund vorliegender Videoaufnahmen geht die Polizei aktuell von zwei männlichen Tätern aus. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

