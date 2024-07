Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand auf Baustelle - Tatverdächtigen ermittelt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (09.07.2024) die Wohnung eines 48 Jahre alten Mannes durchsucht, der für zwei Brandstiftungen auf einer Baustelle an der Düsseldorfer Straße verantwortlich sein soll. Der 48 Jährige soll dort am 26.06.2024 einen Bagger in Brand gesetzt haben (siehe Pressemitteilung vom 27.06.2024 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/5810302). Zudem steht er im Verdacht, am 28.04.2024 auf derselben Baustelle einen Baucontainer angezündet zu haben. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten Beweismaterial, das sie beschlagnahmten. Der 48-Jährige wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

