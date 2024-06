Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand auf Baustelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Aus bislang nicht geklärter Ursache ist in der Nacht zum Mittwoch (26.06.2024) ein Bagger in einer Baustelle an der Düsseldorfer Straße in Brand geraten. Ein Passant meldete gegen 01.40 Uhr über Notruf den in Vollbrand stehenden Bagger in einer umzäunten Baustelle. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten den Brand, der Schaden wird auf rund 180.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell